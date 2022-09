सीतारमण ने तेलंगाना के DM को लगाई फटकार तो भड़की कांग्रेस, कहा- पीएम की नजरों में अच्छा बनने का नाटक

नेशनल डेस्क: कांग्रेस ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा तेलंगाना में कामारेड्डी के जिलाधिकारी जितेश पाटिल को फटकार लगाये जाने को ‘अशोभनीय’ व्यवहार करार देते हुए शनिवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजरों में अच्छी बने रहने के लिए उन्होंने यह ‘नाटक’ किया।

National Food Security Act was enacted by Dr. Manmohan Singh's Govt in Sept 2013. There was no expectation that photographs of political leaders will be used to claim credit. Such melodrama from Finance Minister to remain in the good books of Prime Minister is highly unbecoming! https://t.co/gmP6Uf9aI9