'कांग्रेस और JMM जैसे दलों को सिर्फ अपने भ्रष्टाचार से मतलब है', जमशेदपुर रैली से पीएम मोदी का हमला

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रविवार को झारखंड के दौरे पर हैं। उन्होंने जमशेदपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और JMM जैसे दलों पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा, ''पूरी दुनिया जानती है कि देश की प्रगति के लिए उद्योग जरूरी है। जमशेदपुर का नाम ही जमशेद जी टाटा के नाम पर है लेकिन कांग्रेस पार्टी उद्योग करने वालों को देश का दुश्मन मानती है। उसके नेता खुलेआम कहते हैं कि जो कारोबारी हमें पैसा नहीं देते उनपर हम हमला करते हैं यानी कांग्रेस और JMM जैसे दलों को देश के उद्योंगो से मतलब नहीं है उन्हें अपने भ्रष्टाचार और वसूली से मतलब है।''



पीएम मोदी ने कहा, "क्या चुनाव में राष्ट्रीय सुरक्षा, युवाओं के लिए नए अवसरों, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात होनी चाहिए या नहीं? लेकिन कांग्रेस, JMM वालों को इन सबसे कोई मतलब नहीं है... इन्हें विकास का क, ख, ग, घ भी मालूम नहीं है। इनका तरीका है झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार-बार बोलो बस झूठ ही बोलो... इनके मुद्दे हैं- गरीब की संपत्ति का एक्सरे करना, उसे छीनना, मोदी को गाली देना, क्या इससे ज्यादा ये सोच ही नहीं सकते?"



#WATCH | Jharkhand: During a public rally in Jamshedpur, PM Modi says, " Congress and JMM know nothing about development. Their only job is to speak lies, loudly, again and again, and everywhere...their goal is to do the X-ray of poor people's wealth and steal it. They want to… pic.twitter.com/7WlVHDjw06 — ANI (@ANI) May 19, 2024