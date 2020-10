किसानों और विपक्षी दलों के भारी विरोध प्रदर्शन के बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कृषि सुधारों से संबंधित अधिनियमों को रविवार को मंजूरी दे दी। इस बिल को लेकर जारी विरोध सोमवार को उस समय उग्र हो गया जब प्रदर्शनकारियों ने ट्रैक्टर को आग लगा दी। पुलिस इन सब की तलाश कर रही है...

#WATCH: A tractor was set ablaze by unidentified persons near India Gate, today. DCP New Delhi says,"Around 15- 20 persons gathered here & tried to set a tractor on fire. The fire has been doused off & tractor was also removed. Those involved are being identified. Probe underway" pic.twitter.com/IKlOxq4mbj