Congress President Election: कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव 17 अक्तूबर को, 19 को आएगा रिजल्ट

नेशनल डेस्क: कांग्रेस की शीर्ष नीति निर्धारक इकाई कांग्रेस कार्य समिति (CWC) की रविवार को अहम बैठक हुई। बैठक में फैसला लिया गया कि कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव 17 अक्तूबर को होगा और अधिसूचना 22 सितंबर को जारी होगी। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जानकारी दी कि कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव 17 अक्तूबर को होगा और वोटों की गिनती 19 अक्तूबर को होगी।

LIVE: Congress party briefing by Shri Madhusudan Mistry, Shri @kcvenugopalmp and Shri @Jairam_Ramesh at AICC HQ. https://t.co/eDZThCvpug — Congress (@INCIndia) August 28, 2022