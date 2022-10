कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद चुनाव के लिए मतदान शुरू, दिल्ली में चिदंबरम-जयराम रमेश समेत कई नेताओं ने डाला वोट

नई दिल्ली: कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है और इस बीच वरिष्ठ नेताओं पी चिदंबरम और जयराम रमेश सहित कई नेताओं ने वोट डाला। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खरगे और शशि थरूर सोमवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में आमने-सामने हैं। इस चुनाव के बाद पार्टी को 24 से अधिक वर्षों में एक गैर-गांधी अध्यक्ष मिलना तय है। पार्टी मुख्यालय में चिदंबरम ने सबसे पहले मतदान किया। उनके बाद पार्टी महासचिव रमेश, अजय माकन और कई अन्य लोगों ने मतदान किया।

मतदान के बाद रमेश ने कहा कि यह ऐतिहासिक मौका है। हमारे यहां स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से चुनाव हो रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एकमात्र राजनीति दल है जहां अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होता है। हमारे यहां टी एन शेषन की तरह केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के प्रमुख मधुसूदन मिस्त्री हैं। किसी दूसरी पार्टी में चुनाव नहीं होता

कांग्रेस के करीब नौ हजार से अधिक निर्वाचक (डेलीगेट) आज यानी सोमवार को पार्टी प्रमुख चुनने के लिए मतदान कर रहे हैं। कांग्रेस मुख्यालय में पहला वोट पी. चिदंबरम ने डाला। मतदान एआईसीसी मुख्यालय के अलावा देशभर के 65 से अधिक मतदान केंद्रों में हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के 137 साल के इतिहास में छठी बार अध्यक्ष पद के लिए मतदान हो रहा है।

