नई दिल्ली: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एशिया के कई देशों के मुकाबले भारत की जीडीपी वृद्धि दर में ज्यादा गिरावट के अनुमान और प्रति 10 लाख आबादी पर कोरोना वायरस से होने वाली मौत से जुड़े आंकड़ों को लेकर सोमवार को केंद्र सरकार पर परोक्ष रूप से निशाना साधा। उन्होंने आईएमएफ और कुछ अन्य स्रोतों का हवाला देते हुए ट्विटर पर कुछ आंकड़े साझा करते हुए कहा, अर्थव्यवस्था को कैसे पूरी तरह नष्ट किया गया और तेजी से इतने ज्यादा लोग (कोरोना से) संक्रमित हो गए।

How to completely destroy an economy and infect the maximum number of people really quickly. pic.twitter.com/5kbMpmnIpZ