राहुल और प्रियंका गांधी ने जम्मू-कश्मीर के गांदरबल जिले में माता खीर भवानी मंदिर में की पूजा, देखें वीडियो

नेशनल डेस्क: कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाद्रा ने जम्मू कश्मीर के गांदेरबल जिले में मंगलवार को प्रसिद्ध खीर भवानी मंदिर में दर्शन किए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राहुल-प्रियंका श्रीनगर से 28 किलोमीटर दूर मध्य कश्मीर के जिले में तुल्लामुला इलाके में स्थित मंदिर पहुंचे।

As Bharat Jodo Yatra concluded, Rahul Gandhi and his Sister Priyanka Gandhi paid obeisance at Mata Kheer Bhawani Temple in Central Kashmir's Ganderbal district this morning. Both Priyanka and Rahul stayed there for 15 minutes.@indiatvnews pic.twitter.com/XXI1CRpmXH — Mir Manzoor (@Mir_indiatv) January 31, 2023