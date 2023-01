कांग्रेस ने मेघालय के लिए 55 उम्मीदवारों की पहली सूची की जारी, 27 फरवरी को होगा मतदान

नेशनल डेस्क : कांग्रेस ने बुधवार को मेघालय विधानसभा चुनाव के लिए अपने 55 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की जिनमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय विंसेट एच पाला का नाम प्रमुख है। पार्टी की ओर से जारी सूची के मुताबिक, सुतंगा सायपुंग विधानसभा सीट से विंसेट पाला को उम्मीदवार बनाया गया है। उनके अतिरिक्त रलियांग से रिचर्ड लिंगदोह, पूर्वी शिलांग से मैनुअल बैडवार, उत्तरी शिलांग से एंटोनियस लिंगदोह और कई अन्य नेताओं को उम्मीदवार बनाया गया है।

Congress releases the first list of 55 candidates for the upcoming #MeghalayaElections.



Party's sitting MP Vincent H Pala fielded from Sutnga Saipung pic.twitter.com/qmHyB6VVJJ — ANI (@ANI) January 25, 2023