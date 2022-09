केरल पहुंची कांग्रेस की 'भारत जोड़ो यात्रा', राहुल समेत अन्य नेताओं का हुआ जोरदार स्वागत

नेशनल डेस्क: कांग्रेस की ‘भारत जोड़ो यात्रा' का केरल में 19 दिन का सफर राजधानी तिरुवनंतपुरम के पारस्साला इलाके से रविवार सुबह शुरू हो गया। केरल प्रदेश कांग्रेस समिति (केपीसीसी) के अध्यक्ष और सांसद के. सुधाकरण, राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता वी डी सतीशन और अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (एआईसीसी) के महासचिव तारिक अनवर तथा पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने राहुल गांधी का औपचारिक रूप से स्वागत किया, जिसके बाद केरल में यह यात्रा आरंभ हो गयी।

Congress' #BharatJodoYatra led by party MP Rahul Gandhi enters its Kerala leg; visuals from Parassala, Thiruvananthapuram. pic.twitter.com/r1sCyaYByP