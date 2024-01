ट्रक चालकों की हड़ताल को कांग्रेस का समर्थन, खरगे ने कहा- गरीब को दंडित करना केंद्र की नीति

नेशनल डेस्क: कांग्रेस ने ‘हिट-एंड-रन' (सड़क दुर्घटना के बाद मौके से भाग जाना) के मामलों में कड़ी सज़ा के प्रावधान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे ट्रक चालकों का समर्थन करते हुए मंगलवार को कहा कि कानून का दुरुपयोग "वसूली तंत्र" और "संगठित भ्रष्टाचार" को बढ़ावा दे सकता है। पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्र सरकार पर अवसंरचना क्षेत्र में निवेश को रोकते हुए ‘गरीब को दंडित' करने का आरोप लगाया। खरगे ने आरोप लगाया कि सरकार की रणनीति जनसंपर्क (पीआर) करने और कुछ भी प्रदान नहीं करने की है।



उन्होंने ‘एक्स' पर कहा, “भाजपा के 'अच्छे दिन' से लेकर 'अमृत काल' तक, भारत की प्रगति को रोकने की राह में सिर्फ काल्पनिक मील के पत्थर हैं।” हिट-एंड-रन' (दुर्घटना के बाद मौके से भाग जाना) मामलों के लिए नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत जेल और जुर्माने की सज़ा के कड़े प्रावधान हैं, जिसके खिलाफ कुछ ट्रक, बस और टैंकर संचालकों ने सोमवार को तीन दिवसीय हड़ताल शुरू की। खरगे ने कहा, “अवसंरचना परियोजनाओं को मोदी सरकार का वित्तपोषण 14 साल में सबसे कम है।



Modi Govt's funding towards Infrastructure Projects is the lowest in 14 years.



Even as BJP wants to unjustly harass and penalise poor Truck Drivers through stringent laws, its Govt does not want to invest in new Infra creation, meant for the country's progress.



