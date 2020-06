कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई। इस बैठक में लॉकडाउन में डीजल-पेट्रोल की बढ़ती कीमतों और पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी गतिरोध को लेकर सरकार से सवाल पूछे गए। कांग्रेस ने कार्यसमिति की बैठक के बाद ट्विटर पर बयान जारी किया, इस दौरान उससे एक बड़ी गलती हो गई

नेशनल डेस्कः कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई। इस बैठक में लॉकडाउन में डीजल-पेट्रोल की बढ़ती कीमतों और पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी गतिरोध को लेकर सरकार से सवाल पूछे गए। कांग्रेस ने कार्यसमिति की बैठक के बाद ट्विटर पर बयान जारी किया, इस दौरान उससे एक बड़ी गलती हो गई, दरअसल, कांग्रेस के टाइपो से ‘कार्यसमिति’ की जगह ‘कायरसमिति’ कर दिया। कांग्रेस का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद ट्विटर भाजपा ने कांग्रेस पर तंज कसा है।



मीटिंग में कहा गया कि पिछले तीन महीनों के दौरान पेट्रोल और डीजल की कीमतों और उत्पाद शुल्क में बार-बार की जाने वाली अन्यायपूर्ण बढ़ोतरी पर कांग्रेस कार्यसमिति अपनी चिंता व्यक्त करती है। कांग्रेस कार्य समिति ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लोगों पर ये जबरन वसूली की चोट तब बढ़ाई गई है जब वे कोविड-19 महामारी के कारण पहले ही अभूतपूर्व आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

There are times when even the Congress party speaks the truth - कायर ही हैं ये लोग! pic.twitter.com/aGj4QU8Vsw