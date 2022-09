‘भारत जोड़ो यात्रा' के लिए 2,000 रुपये चंदा नहीं दिया तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर फेंकी सब्जी विक्रेता की सब्जी

कोल्लम: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में ‘भारत जोड़ो यात्रा' केरल में आज पांचवे दिन हजारों लोगों की भागीदारी के साथ पोलयाथोडु जंक्शन से शुरू हुई। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने ट्वीट कर बताा कि एक दिन के विश्राम ‘भारत जोड़ो यात्रा' आज सुबह 06.45 बजे कोल्लम से फिर से शुरू हुई। यह आज सुबह 13 किमी की दूरी तय करेगी और समुद्र के किनारे नींदकारा में रुकेगी

वहीं इस बीच केरल में पार्टी के तीन कार्यकर्ताओं द्वारा एक सब्जी विक्रेता से चंदे के रूप में 2000 रुपये न देने पर उसे नुकसान पहुंचाने का मामला सामने आया जिसके बाद कांग्रेस ने कार्रवाई करते हुए उन तीनों कार्यकर्ताओं को निलंबित कर दिया।

दरअसल, कार्यकर्ताओं द्वारा एक सब्जी विक्रेता से चंदे के रूप में 2000 रुपये मांगे गए और विक्रेता द्वारा न देने पर उसके सामान को सड़कों पर फेंक जिया जिसका सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है कि जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ता सब्जी विक्रेता को धमकाते नजर आ रहे हैं।

Kerala | Vegetable shop owner threatened by Congress workers for not contributing Rs 2000 in fund collection for 'Bharat Jodo Yatra' in Kollam



(Photo source: Screenshot from viral video) pic.twitter.com/vzQaRWqwiB