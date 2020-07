बवाना थाने के कॉन्स्टेबल दिनेश इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी छाए हुए हैं। दरअसल दिनेश एक बदमाश का पीछा कर रहा था। बदमाश कॉन्स्टेबल दिनेश पर फायरिंग करता रहा लेकिन वो डरा नहीं और उसका पीछा करता रहा। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी की यह फुटेज सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है

नेशनल डेस्क: बवाना थाने के कॉन्स्टेबल दिनेश इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी छाए हुए हैं। दरअसल दिनेश एक बदमाश का पीछा कर रहा था। बदमाश कॉन्स्टेबल दिनेश पर फायरिंग करता रहा लेकिन वो डरा नहीं और उसका पीछा करता रहा। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी की यह फुटेज सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है और लोग कॉन्स्टेबल दिनेश की बहादुरी को सलाम कर रहे हैं। पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने ट्वीट करके कॉन्स्टेबल दिनेश की जांबाजी की तारीप करते हुए उन्हें सम्मानित करने की घोषणा की। पुलिस कमिश्नर ने इस ट्वीट को होम मिनिस्टर को भी टैग किया। मिली जानकारी के अनुसार दिनेश को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी मिलेगा।

