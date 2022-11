कांग्रेस नेता का विवादित बयान, बोले-फारसी है हिंदू’ शब्द और इसका अर्थ बहुत गंदा...BJP ने साधा निशाना

नेशनल डेस्क: कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश जारकीहोली ने दावा किया है कि ‘हिंदू’ शब्द फारसी है और इसका अर्थ बहुत गंदा है। उनके इस बयान से विवाद पैदा हो गया है। उन्होंने यह भी कहा कि यहां के लोगों पर एक शब्द और एक धर्म को जबरदस्ती थोपा जा रहा है और इस संबंध में उचित बहस होनी चाहिए।

#WATCH| "Where has 'Hindu' term come from?It's come from Persia...So, what is its relation with India? How's 'Hindu' yours? Check on WhatsApp, Wikipedia, term isn't yours. Why do you want to put it on a pedestal?...Its meaning is horrible:KPCC Working Pres Satish Jarkiholi (6.11) pic.twitter.com/7AMaXEKyD9 — ANI (@ANI) November 7, 2022