नई दिल्लीः राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस से संक्रमण के बढ़ते ग्राफ के साथ ही सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। पूर्वी दिल्ली संसदीय सीट से केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद गौतम गंभीर ने दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी (AAP) पर निशाना साधा है।



बीजेपी सांसद ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तुगलक बताते हुए कहा कि उन्होंने टीवी पर कहा था कि वे क्रेडिट की परवाह नहीं करते। यह ऑस्कर के योग्य प्रदर्शन था। गंभीर ने कहा कि इसके बाद केजरीवाल और AAP ने दिल्ली में सुधरे हालात की क्रेडिट लेने के लिए हर घंटे ट्वीट किया। गंभीर ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर भी हमला बोला है।

After Oscar worthy performances on TV that he doesn't care about credit, Mr. Tughlaq @ArvindKejrwal & AAP tweeting every hour to take credit for Delhi's improvement



One Qs - On what basis did Dy CM claim 5.5 Lakh cases by July end? To create panic & blackmail Centre for help?