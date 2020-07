देश में कोरोना का खतरा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। संक्रमण के रिकार्ड 49,310 नये मामले सामने आने से संक्रमितों का आंकड़ा 12,87,945 हो गयी तथा 740 मरीजों की मौत से कुल मृतक संख्या 30,601 हो गयी। देश में अभी कोरोना संक्रमण के 4,26,167 सक्रिय मामले हैं।

नई दिल्ली: देश में कोरोना का खतरा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। संक्रमण के रिकार्ड 49,310 नये मामले सामने आने से संक्रमितों का आंकड़ा 12,87,945 हो गयी तथा 740 मरीजों की मौत से कुल मृतक संख्या 30,601 हो गयी। देश में अभी कोरोना संक्रमण के 4,26,167 सक्रिय मामले हैं। इसी बीच असम से हौंसले को बढ़ाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक मरीज ने मुश्किल समय में असम के क्वारंटीन सेंटर में बासुरी बजाई। इस वीडियो को काफी पंसद किया जा रहा है।

#WATCH Coronavirus patients dance and sing at a quarantine centre in Dibrugarh, Assam. (23.07.20) pic.twitter.com/SBjtIrSdks