नेशनल डेस्कः देश में कोरोना वायरस की रफ्तार लगातार बढ़ती ही जा रही है। भारत में अब तक 25 लाख से ज्यादा लोग वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण देश की अर्थव्यवस्था पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। कोरोना के कारण करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। एक ताजा अध्ययन के मुताबिक, भारत में लॉकडाउन के कारण 25 मार्च के बाद से अब तक करीब 1,07,80,000 लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। सबसे ज्यादा टूरिज्‍म (Tourism), ट्रेवल, हॉस्पिटैलिटी (Hospitality), ऑटोमोबाइल (Automobile), एविएशन (Aviation), ट्रांसपोर्ट (Transport), रिटेल (Retail), आईटी (IT Sector) और स्‍टार्टअप्‍स सेक्‍टर (Startus Sector) से जुड़े लोगों की नौकरी गई। बता दें कि इससे पहले साल 2007-2009 को आर्थिक संकट के दौरान भारत में करीब 50 लाख वेतनभोगी कर्मचारियों को नौकरियां गंवानी पड़ी थीं।

