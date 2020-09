इंटरनेशनल डेस्कः कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया में जारी है और भारत में अब यह अपना विकराल रूप दिखा रहा है। विश्व में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या 2.73 करोड़ से अधिक हो गई है और 8.92 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अमेरिका की जॉन हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केन्द्र की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार कोरोना से विश्वभर में अब तक 2, 73, 42, 332 लोग संक्रमित हुए हैं और 8, 92, 648 लोगों की मौत हुई है। वैश्विक महाशक्ति माने जाने वाले अमेरिका में कोरोना से संक्रमित होने वालों की संख्या 63, 00, 571 पर पहुंच गई है और अब तक 1, 89 , 208 लोगों की जान जा चुकी है। ब्राजील में अब तक 4,147794 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं जबकि 126,960 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम गेब्रेयसस ने सोमवार को कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण आखिरी महामारी नहीं है और दुनिया भर के देशों को भविष्य में आने वाले संकटों को लेकर तैयार रहना होगा।

Stories You May Like