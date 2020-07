उमर अब्दुल्ला ने लोगों को कोरोना वायरस को लेकर चेतावनी दी है।

श्रीनगर: उमर अब्दुल्ला ने लोगों को कोरोना वायरस को लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि कोरोना उन्हें परेशान करने के लिए कोई साजिश नहीं है बल्कि यह एक वास्तविक और गंभीर खतरा है। नैशनल कान्फ्रेंस के उप प्रधान ने कहा कि पार्क, होटलों, अमरनाथ यात्रा चालू होने से कोरोनो महामारी के बारे में लोगों को भ्रमित और मिश्रित संकेत दिये जा रहे हैं।

These tweets by @tariqtramboo about #COVID19 should give all of us a reason to stop & reflect. COVID is not some conspiracy to harass us. It’s real & it’s serious. The government doesn’t help matters with its confused messaging & mixed signals vis a vis parks, hotels & yatra. https://t.co/0zpSiPEMlB