कोरोना ने दुनिया में अपने पैर पूरी तरह से जमा लिए हैं और आगे आने वाला समय और खराब हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने अनुमान जताया है कि अगले हफ्ते तक दुनिया में कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा एक करोड़ तक पहुंच सकता है। WHO के महानिदेशक टेडरॉस अधनॉम ने कहा कि अगले हफ्ते तक कोरोना के एक करोड़

नेशनल डेस्कः कोरोना ने दुनिया में अपने पैर पूरी तरह से जमा लिए हैं और आगे आने वाला समय और खराब हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने अनुमान जताया है कि अगले हफ्ते तक दुनिया में कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा एक करोड़ तक पहुंच सकता है। WHO के महानिदेशक टेडरॉस अधनॉम ने कहा कि अगले हफ्ते तक कोरोना के एक करोड़ मामले हो सकते हैं। WHO का कहना है कि ज्यादा आबादी वाले देशों में कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलने के कारण रोजाना रिकॉर्ड संख्या में मामले सामने आ रहे हैं और यह वायरस की वैश्विक गतिविधि में बदलाव को दर्शाता है।

WHO के महानिदेशक ने कहा कि इस पर विचार करना बेहद जरूरी है कि कैसे इस महामारी को रोका जाए और ज्यादा से ज्यादा जिदंगियां बचाई जाएं। अमेरिका के बारे में अधमॉन ने कहा कि वहां संक्रमण काफी तेज है, खासकर मध्य और दक्षिण अमेरिका में। वहीं हज पर प्रतिबंध लगाने के बारे में WHO के महानिदेशक ने कहा कि यह फैसला जोखिम और खतरे को देखते हुए लिया गया है। यह फैसला लेना जरूरी भी था क्योंकि इससे संक्रमण और फैलने का खतरा था।

WHO के महानिदेशक ने कहा कि यह हज यात्रा रोकना आसान भी नहीं था, हम जानते हैं उन हज यात्रियों को अच्छा नहीं लगा होगा जो इस साल वहां जाने की तैयारी कर रहे थे, पर इसे रोकना जरूरी था। बता दें कि भारत समेत दुनिया के कई देशों के कोरोना से हालात खराब हैं। भारत में भी कोरोना मरीजों की संख्या पाच लाख के करीब पहुंचने वाली है। भारत में 14 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।