नेशनल डेस्कः देश में इन दिनों कोरोना संकट गहराया हुआ है, इसी बीच अपनी जान की परवाह किए बिना डॉक्टर दिन-रात संक्रमित मरीजों की देखभाल में लगे हुए हैं। कई ऐसे लोग भी हैं जो इन डॉक्टरों का शुक्रिया अदा करने की बजाए उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं या गलत व्यवहार कर रहे हैं। डॉक्टरों को कुछ ऐसे हालात का सामना करना पड़ा मध्य प्रदेश और बेंगलुरु में। मध्य प्रदेश के इंदौर में और बिहार के मधुबनी में स्वास्थ्यकर्मियों पर पत्थरबाजी की गई। भीड़ से जान बचाकर भागी डॉक्टर महिला ने अपनी आपबीती सुनाते हुए कहा कि वो सब बहुत डरावना था।

#CoronaUpdate Locals pelt Stones on health department officials in Taat patti Indore, engaged in screening of #COVID19Pandemic @ndtv @digvijaya_28 @BeingSalmanKhan @ChouhanShivraj @OfficeOfKNath #CoronaVirusUpdates #COVID19 #lockdown pic.twitter.com/SbJA5Iiwjk