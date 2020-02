कोरोना वायरस को देखते हुए भारत ने चीन से अपना 600 से ज्यादा नागरिकों को वहां से निकाला है। वहीं इसी बीच आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले की रहने वाली एक युवती चीन में फंसी हुई है। इस युवती की इसी महीने शादी होने वाली है। उसने मदद के लिए एक वीडियो जारी किया है, जो कि इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। दरअसल युव

नेशनल डेस्कः कोरोना वायरस को देखते हुए भारत ने चीन से अपना 600 से ज्यादा नागरिकों को वहां से निकाला है। वहीं इसी बीच आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले की रहने वाली एक युवती चीन में फंसी हुई है। इस युवती की इसी महीने शादी होने वाली है। उसने मदद के लिए एक वीडियो जारी किया है, जो कि इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। दरअसल हाल ही में भारतीय नागरिकों को लेने गए एयर इंडिया के विमान में इस युवती ने भी आना था लेकिन तेज बुखार के चलते उसे लाया नहीं जा सका। वैसे भी चीन सरकार ने पहले ही तय कर दिया था कि कौन-से नागिरक भारत वापिस लौटेंगे।

#Coronarivus Shruti from #Kurnool district in #AndhraPradesh is an employee of TCL in #China. She's been left behind as she has slight fever. Here she appeals to govt to evacuate her @DrSJaishankar @MEAIndia @ysjagan @VSReddy_MP @NewIndianXpress pic.twitter.com/4UoCyfaJVY