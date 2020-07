देश में कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 37,148 मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की कुल संख्या 11,55,191 पर पहुंच गई, जबकि स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या भी बढ़कर 7,24,577 हो गई है।

नई दिल्ली: देश में कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 37,148 मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की कुल संख्या 11,55,191 पर पहुंच गई, जबकि स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या भी बढ़कर 7,24,577 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मंगलवार सुबह तक अद्यतन किए गए आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 587 लोगों की मौत के साथ मृतक संख्या 28,084 पर पहुंच गई है।

These shocking visuals ‘re fm NMCH Patna which ‘s designated COVID hospital ..and see the condition dead bodies lying for hours ..⁦@soniandtv⁩ ⁦@ndtvindia⁩ ⁦@Anurag_Dwary⁩ pic.twitter.com/b2PiPEp23L