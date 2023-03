महाराष्ट्र में H3N2 का 'प्रकोप',  मुंबई में 32 मरीज भर्ती

नेशनल डेस्क: देश में एक बार फिर से धीरे-धीरे कोरोना वायरस अपने पैर पसार रहा है वहीं, देश में एक नए वायरस ने दस्तक दी है जिसे एक्सपर्ट खतरनाक बता रहे है। बता दें कि BMC की ओर से कल बुधवार को बताया गया कि मुंबई में 32 मरीज भर्ती हैं, जिनमें से H3N2 के 4 और H1N1 के 28 मरीज हैं। इन सभी मरीजों की हालत फिलहाल स्थिर है।

A meeting regarding H3N2 will be held tomorrow in the presence of CM Eknath Shinde and Deputy CM Devendra Fadnavis: Maharashtra Health Minister Tanaji Sawant



(file pic) pic.twitter.com/4dwFNuhyOx — ANI (@ANI) March 15, 2023