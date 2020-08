WHO प्रमुख का कहना है कि यह महामारी दो साल से भी कम समय में समाप्त हो जाएगी, लेकिन इसके लिए हम सबको मिलजुलकर प्रयास करना होगा। इसके साथ ही उन्होंने चेताते हुए कहा कि क्योंकि हम एक दूसरे से ज्यादा जुड़े हुए हैं इसलिए यह महामारी ज्यादा तेजी से फैल सकती है।

नेशनल डेस्क: वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (कोविड-19) का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। दुनियाभर में यह 2.28 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले चुका है। इस आतंक के बीच इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का बड़ा बयान सामने आया है। WHO के प्रमुख टेड्रोस एडहानोम गेब्रेयेसस ने दावा किया है कि दो साल के भीतर कोरोना संकट खत्म हो जाएगा।

वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (कोविड-19) का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। दुनियाभर में यह 2.28 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले चुका है। इस आतंक के बीच इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का बड़ा बयान सामने आया है। WHO के प्रमुख टेड्रोस एडहानोम गेब्रेयेसस ने दावा किया है कि दो साल के भीतर

Stories You May Like