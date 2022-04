देश में भले की कोरोना मामलों में भारी गिरावट दर्ज की जा रही हैं लेकिन वायरस का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है बता दें कि इन दिनों एक बड़ी खबर सामने आई है जिसमें बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस का एक नया म्यूटेंट वैरिएंट XE उभर कर सामने आ रहा है जोकि ओमिक्रॉन के सब वैरिएंट BA.2 से करीब 10 गुना ज्यादा संक्रामक हो सकता है।

वहीं, इसे लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने चिंता जाहिर की है। XE ओमिक्रॉन के दो सब लीनेज BA.1 और BA.2 का रीकॉम्बिनेंट स्ट्रेन है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार, जब तक इसके ट्रांसमिशन रेट और बीमारी के व्यवहार में महत्वपूर्ण बदलाव नहीं देखा जाता तब तक इसे ओमिक्रॉन वैरिएंट से ही जोड़कर देखा जाएगा।





रिपोर्ट के मुताबिक, BA.2 की तुलना में इसकी कम्यूनिटी ग्रोथ रेट 10 प्रतिशत ज्यादा होने के संकेत मिले हैं। WHO का कहना है कि BA.2 सब-वेरिएंट अब दुनियाभर के लिए सबसे बड़ी चिंता बन चुका है जिसके सीक्वेंस्ड मामलों की संख्या लगभग 86 फीसद है। बता दें कि XE स्ट्रेन का पहली बार यूके में 19 जनवरी को पता चला था और तब से 600 से ज्यादा XE मामलों की पुष्टि हो चुकी है।