नई दिल्ली: देश में दो दिन तक कोरोना वायरस संक्रमण के दैनिक मामलों में कमी आने के बाद एक बार फिर इसका प्रकोप बढऩे लगा है तथा पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 18,653 नये मामले सामने आये हैं जिससे संक्रमितों का आंकड़ा 5.85 लाख के पार पहुंच गया है और इसी अवधि में मृतकों की संख्या में 500 से अधिक की वृद्धि दर्ज किये जाने से यह आंकड़ा 17,400 पर पहुंच गया। वहीं कर्नाटक में शवों के साथ बदसलूकी का वीडियो सामने आया है। शवों को दफनाने के वक्त उन्हें गड्ढे में फेंकते हुए देखा गया है।

BEWARE!

By chance, if you or your family members die because of COVID-19, this is how the BJP Govt. in Karnataka throws away your body with many others into a single pit!

This is the 'well-planned COVID management' that the Govt. talks about everyday in the media! pic.twitter.com/jwIfhrcjN1