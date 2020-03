हैंड वॉशिंग और सैनिटाइजिंग यूज करें WHO ने ऑफिस और वर्क प्लेस पर पोस्टर्स और बैनर्स लगाने को कहा है जिसमें वायरस से जुड़ी हर जानकारी बताने को कहा गया है। वर्कर्स को रेग्युलरल हैंड वॉश करने की सला और हैंड सैनिटाइजर्स को वर्कप्लेस पर जगह-जगह रखें जाने की हिदायत दी गई है। कोरोना को रोकने का सबसे सस्ता और बेस्ट तरीका है कि अपने हाथों की साफ-सफाई रखी जाएं। गंदे हाथों से बार-बार मुंह-आंखों और नाक को छुए।

नई दिल्लीः कोरोना वायरस से भारत में भी दहशत का माहौल बना हुआ है। भारत में अब तक 29 मामले सामने आए हैं। स्वस्थ मंत्रालय लगातार इसको लेकर एडवाइजरी जारी कर रहा है और लोगों को बताया जा रहा है कि कैसे कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। यहां तक कि सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। कोरोना के लेकर जो सबसे खास और बड़ी बात है कि इसको लेकर पैनिक न हों बल्कि इसके लिए जागरुक बने और Covid-19 जिस कारण फैसलता है अगर उस पर ध्यान दिया जाए तो इसे फैलने से रोका जा सकता है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और दूसरी पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज ने ऑफिस आदि में काम करने वालों के लिए कुछ बेसिक गाइडलाइन्स जारी किए हैं। दरअसल ऑफिस और वर्कप्लेस में लोग 8 से 9 घंटे बिताते हैं और वहां लोग भी ज्यादा होते हैं ऐसे में यहां वायकस फैलने का खतरा ज्यादा होता है। WHO की गाइडलाइन्स फॉलो करके कोरोना वायरस ही नहीं बल्कि किसी भी तरह के इंफेक्शन से बचा जा सकता है।

