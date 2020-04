कोरोना वायरस के कारण दुनियाभर के देशों में डर का माहौल बना हुआ है। भारत भी इस जानलेवा वायरस के संक्रमण की चपेट में है। कोरोना वायरस के संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 21 दिन का लॉकडाउन किया हुआ है।

नई दिल्ली: कोरोना वायरस के कारण दुनियाभर के देशों में डर का माहौल बना हुआ है। भारत भी इस जानलेवा वायरस के संक्रमण की चपेट में है। कोरोना वायरस के संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 21 दिन का लॉकडाउन किया हुआ है। इसके बावजूद लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर सड़कों पर सरेआम घूम रहे ।

Noida Police have booked 11 persons for offering Namaz in a group at the terrace of a residential colony in Sector 20 Noida. The case was registered after the video of people offering Namaz was surfaced on Social Media#CoronaUpdatesInIndia #Lockdown21 pic.twitter.com/wu315ScAkI