नई दिल्ली: पिता और बेटी के बीच प्यार कितना खूबसूरत होता है इसकी ताजा उदाहरण ये वीडियो है जहां लॉकडाउन के चलते घर से करीब ढाई महीने से दूर रहे एक पिता को जब बेटी ने देखा तो भागते हुए गोदी में आ गईं और गले लगा लिया। इसके वीडियो को इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर सुधा रमन ने सोशल मीडिया पर अपलोड किया है।

This is the best I had watched in recent times. The silent conversation of the dad and his girl who met after a long time is too deep. No words. Do watch.



மகள்களை பெற்ற அப்பாக்களுக்கு...



