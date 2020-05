प्रभावित देशों में भारत 11वें स्थान पर, US में सबसे ज्यादा मौतें भारत में भी कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है और यह संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित देशों की सूची में 11वें स्थान के साथ ही वैश्विक महामारी के केंद्र चीन को पीछे छोड़ चुका है। यहां कुल मरीजों की 85,784 है, जबकि इस बीमारी की वजह से अब तक कुल 2753 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में कोरोना वायरस से दुनिया में सर्वाधिक लोग संक्रमित हुए हैं तथा यहां 14 लाख से अधिक संक्रमण के मामले सामने आए है। विश्व की महाशक्ति माने जाने वाले अमेरिका में 14,39,231 संक्रमित है और 87,204 की मौत हो चुकी है। इनमें से 2,46,414 लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं।

