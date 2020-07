कोरोना का खतरा भारत में कम होने का नाम नहीं ले रहा है। देश में एक दिन में कोविड-19 के रिकॉर्ड 40,425 नए मामले सामने आने के बाद सोमवार को देश में संक्रमितों की कुल संख्या 11 लाख पार कर गई।

नई दिल्ली: कोरोना का खतरा भारत में कम होने का नाम नहीं ले रहा है। देश में एक दिन में कोविड-19 के रिकॉर्ड 40,425 नए मामले सामने आने के बाद सोमवार को देश में संक्रमितों की कुल संख्या 11 लाख पार कर गई। वहीं लेकिन कुछ लोग इस बीमारी से संक्रमित होने के बावजूद दुनिया के सामने मिसाल पेश कर रहे हैं। दरसअसल सोशल मीडिया पर इनदिनों कोरोनावायरस के मरीजों का कोविड केयर सेंटर में साउथ इंडियन गाने पर जबरदस्त डांस करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है।

#WATCH Karnataka: Asymptomatic #COVID19 positive patients organise a flash mob at a COVID care centre in Bellary where they are admitted. (19.07.2020) pic.twitter.com/30D6E4ESOV