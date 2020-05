बाहरी प्रदेशों से आ रहे लोगों की कोरोना जांच को लेकर सैंपलिंग जारी है। अब तक 3295 लोगों के सैंपल स्वास्थ्य विभाग द्वारा लिए जा चुके हैं जिनमें से 2859 नैगेटिव पाए गए हैं जबकि 436 की रिपोर्ट आना बाकी है जबकि बाकी के तमाम रिपोर्ट में लोग नैगेटिव पाए गए हैं जोकि एक बड़े राहत की खबर है।

कठुआ : बाहरी प्रदेशों से आ रहे लोगों की कोरोना जांच को लेकर सैंपलिंग जारी है। अब तक 3295 लोगों के सैंपल स्वास्थ्य विभाग द्वारा लिए जा चुके हैं जिनमें से 2859 नैगेटिव पाए गए हैं जबकि 436 की रिपोर्ट आना बाकी है जबकि बाकी के तमाम रिपोर्ट में लोग नैगेटिव पाए गए हैं जोकि एक बड़े राहत की खबर है। क्योंकि कई लोग पंजाब, हिमाचल के उन इलाकों से भी आ रहे हैं जो इन दोनों राज्यों द्वारा रेड जोन बनाए गए हैं।

प्रदेश जम्मू कश्मीर के संभाग जम्मू में हालात काफी हद तक ठीक हैं ऐेसे में बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के कारण कोई गड़बड़ी न हो, इसी मकसद से सरकार ने यहां कोरोना जांच को हर बाहरी राज्य से आने वालों के लिए अनिवार्य किया है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि अगर जांच होगी तो पाजिटिव पाए गए मरीज को आसानी से ट्रेस कर उन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया जा सकेगा। जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि लखनपुर में पांच केंद्रों के अलावा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी सैंपलिंग हो रही है और अब तक 3295 लोगों के सैंपल लिए गए हैें जिनमें से सिर्फ 436 की रिपोर्ट आना बाकी है जबकि अन्य सभी नैगेटिव हैं।

J&K will test all returnees- 100%. No exceptions. That's the only way we can stamp out the virus. @diprjk @HealthMedicalE1 @dr_piyushsingla @MoHFW_INDIA#Togetherwecan #Weshallovercome https://t.co/t0ytpRsGW9