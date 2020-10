देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 77 लाख के पार पहुंच चुकी है। भले ही देश में कोरोना के नए मामलों में कमी आई है लेकिन वायरस अभी खत्म नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार कह चुके हैं कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। पीएम मोदी लोगों से बार-बार मास्क लगाने और दो गज की दूरी

नेशनल डेस्कः देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 77 लाख के पार पहुंच चुकी है। भले ही देश में कोरोना के नए मामलों में कमी आई है लेकिन वायरस अभी खत्म नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार कह चुके हैं कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। पीएम मोदी लोगों से बार-बार मास्क लगाने और दो गज की दूरी , समय-समय पर साबुन से हाथ धोना आदि की अपील कर चुके हैं। कई लोग मास्क लगाकर तंग आ गए हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर-वैज्ञानिक ऐसे ही मास्क लगाने को नहीं कह रहें, इसके पीछे बड़ी बड़ी वजह है और जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो समझेंगे।

