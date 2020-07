बता दें कि इससे पहले WHO प्रमुख डॉ. टेड्रोस एडनॉम गेब्रियेसस ने चेतावनी देते हुए कहा कि निकट भविष्य में ऐसा लगता नहीं है कि पहले की तरह सब कुछ सामान्य हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कि अगर बुनियादी चीज़ों का पालन नहीं किया गया तो एक ही रास्ता है कि कोरोना थमेगा नहीं और वो बढ़ता ही जाएगा। यह बद से बदतर होता जाएगा।

