Mann Ki Baat: 'देश अब रुकने वाला नहीं हैं', साल के आखिरी दिन 'मन की बात' कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी

नेशनल डेस्क: आज साल का आखिरी रविवार है और कुछ घंटों के बाद साल 2023 खत्म होने वाला है। रात्रि के 12 बजने के साथ ही नए साल की शुरूआत हो जाएगी। वहीं, पीएम मोदी ने साल के आखिरी दिन अपने रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के जरिए लोगों से रूबरू हुए। पीएम मोदी ने 'मन की बात' कार्यक्रम में देशवासियों को शुभकामनाएं दीं और कईं रोचक बातें भी साझा कीं। पीएम मोदी ने कहा कि देश 'विकसित भारत' और आत्मनिर्भरता की भावना से ओत-प्रोत है और इस भावना तथा गति को 2024 में भी बनाए रखना है।



अब हम रुकने वाले नहीं हैं

आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात' की 108वीं कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी जोर दिया और ‘फिट इंडिया' के लिए कई अनूठे प्रयासों पर प्रकाश डाला। प्रसारण के दौरान ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सद्गुरु, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर, शतरंज के दिग्गज विश्वनाथन आनंद और अभिनेता अक्षय कुमार ने बताया कि उनकी अच्छी सेहत का राज क्या है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत का 'इनोवेशन हब' बनना इस बात का प्रतीक है कि हम रुकने वाले नहीं हैं। 2015 में हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पर 81वें स्थान पर थे, आज हमारी रैंक 40वीं है।"

Prime Minister Narendra Modi says "India becoming the 'Innovation Hub' signifies that we are not going to stop. In 2015, we were at the 81st rank on the Global Innovation Index, today our rank is 40th."

पीएम मोदी ने कहा कि भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है और 'विकसित भारत' और आत्मनिर्भरता की भावना से ओत-प्रोत है। मोदी ने कहा, ''हमें 2024 में भी इसी भावना और गति को बनाए रखना है।'' उन्होंने यह भी कहा कि भारत का नवोन्मेष का केंद्र बनना इस बात का प्रतीक है कि देश अब रुकने वाला नहीं हैं। प्रधानमंत्री ने चंद्रयान तीन की सफलता सहित साल 2023 में विभिन्न क्षेत्रों में देश को हासिल हुई उपलब्धियों का उल्लेख किया और देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दीं।

Prime Minister Narendra Modi says "In these 108 episodes, we have seen numerous examples of public participation and have got inspiration from them. After reaching this stage, we have to resolve to grow afresh with new energy and at a faster pace and it is such a pleasant…