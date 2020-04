नेशनल डेस्कः दुनियाभर में कोरोना वायरस ने तबाही मचा रखी हुई है। वहीं देश-विदेशों में जहां-तहां फंसे लोग इस संकट केे समय में अपनों के पास लौटना चाहते हैं। जहां भारत ने चीन, इटली और ईरान में फंसे अपने नागरिकों को वहां से निकाला और उनको स्वदेश लाया गया वहीं अब अमेरिका भी अपने नागरिकों को अन्य देशों में निकालने पर जुटा हुआ है। भारत भी कोरोना वायरस से अछूता नहीं है और यहां पर भी अमेरिका के नागरिक फंसे हुए हैं। ऐसे में अमेरिकी सरकार ने भारत से बात की है और US नागरिकों को वापिस ले जाने पर चर्चा हुई।

