Corona In Hindi : कोरोना वायरस के संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने देश में 21 दिन का लॉकडाउन किया हुआ है। लॉकडाउन के चलते रोजगार ठप्प हो गए हैं। लोग घरों में कैद हैं, हालांकि केंद्र सरकार ने आर्थिक मदद पैकेज की घोषणा की है। इसी बीच लोगों के मन में एक ही सवाल उठ रहा है वो यह कि 21 दिन का जो लॉकडाउन (Lockdown) किया गया है वो और आगे बढ़ेगा। इसके जवाब में कैबिनेट सचिव राजीव गोबा ने कहा कि फिलहाल लॉकडाउन को 21 दिनों के बाद और आगे बढ़ाने की अभी कोई योजना नहीं है।

