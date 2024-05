कोविशील्ड वैक्सीन के बाद मरने वाले 20 वर्षीय बच्चे के माता-पिता ने सीरम इंस्टीट्यूट पर किया मुकदमा

नई दिल्ली: कथित तौर पर कोविशील्ड वैक्सीन दिए जाने के बाद जिस महिला की मौत हो गई, उसके माता-पिता ने वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) पर मुकदमा करने का फैसला किया है। यह ब्रिटिश फार्मा दिग्गज एस्ट्राजेनेका द्वारा यूके में अदालती दस्तावेजों में स्वीकार किए जाने के बाद आया है कि इसकी COVID-19 वैक्सीन - जिसे यूरोप में वैक्सजेवरिया और भारत में कोविशील्ड के नाम से जाना जाता है - रक्त के थक्के से संबंधित दुर्लभ दुष्प्रभाव पैदा कर सकती है।

भारत में, एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का निर्माण पुणे स्थित फर्म सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा 'कोविशील्ड' नाम से किया गया था और इसे COVID

​​​​महामारी के दौरान देश भर में कई लोगों को व्यापक रूप से दिया गया था। वेणुगोपालन गोविंदन, जिनके 20 वर्षीय करुण्या की कथित तौर पर कोविशील्ड वैक्सीन दिए जाने के बाद 2021 में मृत्यु हो गई, उन्होंने कहा कि यूके फार्मा का प्रवेश "बहुत देर से" हुआ और "इतने सारे लोगों की जान चली गई"। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कथित SII और सरकार ने पर्याप्त डेटा के बिना COVID-19 वैक्सीन को "सुरक्षित और प्रभावी" के रूप में प्रचारित किया था।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर उन्होंने कहा कि 15 यूरोपीय देशों द्वारा रक्त के थक्कों से होने वाली मौतों पर इसका उपयोग बंद करने के बाद एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट को टीकों का निर्माण और आपूर्ति बंद कर देनी चाहिए थी। गोविंदन ने कहा कि दुनिया भर से प्रतिकूल घटनाओं के बारे में डेटा सामने आने के बाद भी वैक्सीन निर्माता और सरकार ने वैक्सीन के रोलआउट को प्रतिबंधित नहीं किया या चिकित्सा बिरादरी को सचेत नहीं किया। उन्होंने पोस्ट में कहा, "मेरी बेटी और अनगिनत अन्य लोगों की मौत के लिए सभी दोषी हैं जो इस तथाकथित वैक्सीन लेने के बाद मर गए।"

Thanks to @Teensthack for this article. 🙏



I missed to tell Teena that today (May 1st) is Karunya's birthday and she was the first wedding anniversary gift to me and my wife from the heavens. 😭



Perhaps due to editorial/space constraints few core points I gave missed to make… pic.twitter.com/bjJjHOc1aM