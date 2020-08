आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड में शनिवार को दर्दनाक हादसा हो गया। यहां एक क्रेन के गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई व कई घायल हो गए...

नेशनल डेस्क: आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड में शनिवार को दर्दनाक हादसा हो गया। यहां एक क्रेन के गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई व कई घायल हो गए।

#WATCH A crane collapses at Hindustan Shipyard Limited in Visakhapatnam, Andhra Pradesh. 10 dead and 1 injured in the incident, says DCP Suresh Babu. pic.twitter.com/BOuz1PdJu3