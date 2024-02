चॉकलेट में मिला रेंगता हुआ कीड़ा, शख्स ने शेयर किया Video, सोशल मीडिया यूजर्स बोले- मुकदमा करो

नेशनल डेस्कः चॉकलेट कई लोगों के फेवरेट होता है। खासतौर पर भारत में कैडबरी चॉकलेट्स के लोग इतने दीवाने हैं कि चॉकलेट खरीदने के वक्त उनके जुबान पर एक ही नाम होता है कि भईया एक डेयरी मिल्क दे दो। लेकिन सोचिए आपके उसी डेयरी मिल्क चॉकलेट को जब आप खाने जाएं और आपको उसमें एक कीड़ा रेंगते हुए मिल जाए। फिर तो आप उस चॉकलेट को शायद ही अपने जीवन में कभी खाएं। ऐसा ही एक मामला हैदराबाद से सामने आया है, जहां एक शख्स ने 45 रुपए वाला कैडबरी डेयरी मिल्क चॉकलेट खरीदा। जब उसने चॉकलेट का रैपर खोला तो उसे उसमें एक कीड़ा रेंगते हुए मिला। शख्स ने ये चॉकलेट अमीरपेट मेट्रो स्टेशन पर रत्नदीप रिटेल स्टोर से खरीदा था।



चॉकलेट में निकला कीड़ा

ये घटनाक्रम हैदराबाद का बताया जा रहा जहां एक शख्स के केडबरी डेयरी मिल्क चॉक्लेट में एक कीड़ा रेंगता हुआ निकला। शख्स ने इस चॉकलेट को शहर के एक मेट्रो स्टेशन से खरीदा था। चॉकलेट के पैकेट से जिस शख्स के कीड़ा निकला था उसका नाम रॉबिन जैंचियस है। सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर रॉबिन जैंचियस ने वीडियो को पोस्ट किया है। रॉबिन जैंचियस ने वीडियो शेयर कर लिखा-रत्नदीप मेट्रो अमीरपेट से खरीदी गई कैडबरी चॉकलेट में एक कीड़ा रेंगता हुआ मिला। क्या इन उत्पादों की कोई गुणवत्ता जांच होती है? सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरों के लिए कौन जिम्मेदार है? इस चॉकलेट के लिए उन्होंने 45 रुपये का भुगतान किया।

Found a worm crawling in Cadbury chocolate purchased at Ratnadeep Metro Ameerpet today..



Is there a quality check for these near to expiry products? Who is responsible for public health hazards? @DairyMilkIn @ltmhyd @Ratnadeepretail @GHMCOnline @CommissionrGHMC pic.twitter.com/7piYCPixOx — Robin Zaccheus (@RobinZaccheus) February 9, 2024