मां को सरप्राइज देने घर आ रहे थे ऋषभ पंत, नए साल पर बनाया था उत्तराखंड घूमने का प्लान, देखें कितना भयानक था एक्सीडेंट

नेशनल डेस्क: भारतीय क्रिकेटर के स्टार बल्लेबाज ऋषभ पंत की बीएमडब्ल्यू कार शुक्रवार को दिल्ली-देहरादून राजमार्ग पर सड़क के डिवाइडर से टकरा गई, जिसके चलते उन्हें कई चोट आई हैं।







पंत (25) के करीबी सूत्रों ने बताया कि रुड़की में अपने घर जा रहे क्रिकेटर को दुर्घटना के बाद स्थानीय अस्पताल ले जाया गया।

Rishabh Pant has survived a serious car accident on Delhi-Dehradun highway. He’s been shifted to the hospital in Delhi.

He was coming home to surprise his mother and there was a plan to hand out with his mother and family on the occasion of New Year.#RishabhPant

ऋषभ पंत pic.twitter.com/T1eiJK0uhq — Kaustubh Pandey  (@KaustubhP26) December 30, 2022