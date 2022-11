सीआरपीएफ महानिदेशक ने कश्मीर में अभियानगत तैयारियों की समीक्षा की

श्रीनगर : केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के महानिदेशक सुजॉय थाओसेन ने बल की अभियानगत तैयारियों की समीक्षा करने के लिए बृहस्पतिवार को उसके विभिन्न शिविरों एवं इकाइयों का दौरा किया। एक प्रवक्ता ने बयान में यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि सीआरपीएफ के महानिदेशक पुलवामा जिले के अवंतीपोरा में 130 वीं बटालियन गये और उन्होंने हथियार कार्यशाला एवं सिग्नल कंपनी का निरीक्षण भी किया।

प्रवक्ता ने कहा, "थाओसेन ने सीआरपीएफ कर्मियों के साथ बातचीत के दौरान उनके कठोर परिश्रम की तारीफ की।"

सीआरपीएफ के मुताबिक उन्होंने बनिहाल-काजीगुंड सड़क सुरंग का दौरा किया जहां उन्हें वहां के सुरक्षा परिदृश्य के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर सड़क से अवरोधक हटाने एवं अन्य संबंधित तैनातियों की भी समीक्षा की।

DG #CRPF @sthaosen today visited the Banihal Qazigund Road Tunnel and reviewed its functioning & security. The #DG commended the team of 24Bn and 166Bn for their alertness and vigil in keeping the tunnel safe and secure. pic.twitter.com/Ze9eyEk8KH