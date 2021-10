मुंबई में क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। दरअसल, NCB की कार्रवाई पर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक ने इस मामले को फर्जी बताया है। नवाब मलिक का दावा है कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट को एनसीबी ने नहीं, बल्कि बीजेपी से जुड़े मनीष भानुशाली ने गिरफ्तार किया था।

एनसीबी की इस कार्रवाई में बीजेपी का हाथ है

नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एनसीबी की इस कार्रवाई में बीजेपी का हाथ है और यह गिरफ्तारी पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। नवाब मलिक ने कहा है कि आर्यन खान को एनसीबी के पास लाने वाले और सेल्फी लेने वाले केपी गोस्वावी और मनीष भानुशाली बीजेपी के नेता हैं।

Here’s the video of Kiran P Gosavi and Manish Bhanushali entering the NCB office the same night the cruise ship was raided. pic.twitter.com/25yl9YsrSJ