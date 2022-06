जम्मू-कश्मीर में सांप्रदायिक तनाव : डोडा और किश्तवाड़ में कर्फ्यू, भद्रवाह-किश्तवाड़ में इंटरनेट सर्विस बंद

नेशनल डेस्क: जम्मू-कश्मीर में अधिकारियों ने शुक्रवार को सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न करने के प्रयासों को विफल करने के लिए डोडा और किश्तवाड़ जिलों में कर्फ्यू लगा दिया, जबकि भद्रवाह व किश्तवाड़ शहरों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं। केंद्रीय मंत्री एवं स्थानीय सांसद जितेंद्र सिंह ने बुजुर्गों और समुदाय के प्रमुखों से इस मुद्दे को सुलझाने तथा सद्भाव बनाए रखने के लिए मिलकर काम करने की अपील की। अधिकारियों के मुताबिक, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर विरोध-प्रदर्शन के दौरान कथित भड़काऊ भाषणबाजी से बृहस्पतिवार शाम भद्रवाह इलाके में तनाव फैल गया था। भड़काऊ भाषणों के कथित वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर प्रसारित हो गए थे।

J&K | Heavy security deployed in Baderwah town of Doda district in Jammu. Curfew is imposed and Internet Services have been suspended in the town after tensions due to a social media post. pic.twitter.com/77FNf77Ipx