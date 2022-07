डेढ़ साल की उम्र में माता-पिता को खोने के बावजूद बिखरे नहीं भारतीय साइकिलिस्ट डेविड बैकहम, पीएम मोदी ने भी पूछा मोटिवेट होने का राज़

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने जा रहे भारतीय खिलाड़ियों की हौसलाअफजाई की। पीएम मोदी ने बुधवार को उनसे बिना किसी तनाव के जमकर खेलने का आग्रह करते हुए कहा कि आजादी के 75वें वर्ष में श्रेष्ठ प्रदर्शन का तोहफा देश को देने के इरादे से खेलें।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो 65 खिलाड़ी पहली बार इन खेलों में भाग ले रहे हैं, उनसे मैं यही कहूंगा कि जी भरकर खेलें, जमकर खेलें और बिना किसी तनाव के खेलें । एक पुरानी कहावत है कि कोई नहीं है टक्कर में , कहां पड़े हो चक्कर में ।इन्हीं तेवरों के साथ खेलें ।’’

इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने जा रहे भारतीय खिलाड़ियों से बुधवार को वर्चुअल बातचीत में उनके अनुभवों और जीवन को लेकर कई रोचक सवाल पूछे।

Wishing our dynamic contingent the very best for @birminghamcg22. https://t.co/YkIAkPFrEN