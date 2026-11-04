तूफान 'मुरासु' की तबाही: आंध्र तट से टकराने के बाद कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट- जानिए आपके राज्य का हाल

आंध्र प्रदेश के तट से टकराने के बाद, भीषण चक्रवाती तूफान 'मुरासु' का असर अब देश के भीतरी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। इसके चलते बुधवार, 4 नवंबर को दक्षिण और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में और अधिक बारिश होने की संभावना है।

नई दिल्ली: आंध्र प्रदेश के तट से टकराने के बाद, भीषण चक्रवाती तूफान 'मुरासु' का असर अब देश के भीतरी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। इसके चलते बुधवार, 4 नवंबर को दक्षिण और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में और अधिक बारिश होने की संभावना है।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है, जबकि आसपास के इलाकों में भी लगातार बारिश होने के आसार हैं। यह चक्रवात मंगलवार तड़के ओंगोल के पास नेल्लोर और नरसपुर के बीच तट से टकराया। इस दौरान हवा की गति 100 से 110 किमी प्रति घंटा थी, जो झोंकों के साथ 120 किमी प्रति घंटा तक पहुंच गई थी। हालांकि जमीन पर पहुंचने के बाद इसकी तीव्रता कम हो रही है, लेकिन नमी से भरा यह सिस्टम सप्ताह के मध्य तक कई राज्यों में बारिश लाता रहेगा।

दूसरी ओर, दिल्ली-NCR में मौसम काफी हद तक सूखा रहने की उम्मीद है। यहां दिन में आसमान साफ ​​रहेगा, जबकि सुबह के समय हल्की धुंध छाई रह सकती है। दिन का अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि रात का तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। दिन की शुरुआत में उत्तर-पश्चिमी हवाएं लगभग 10 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगी, जो दोपहर तक बढ़कर 15 किमी प्रति घंटा हो सकती हैं और शाम होते-होते इनकी गति कम हो जाएगी। तापमान भले ही आरामदायक बना रहे, लेकिन वायु प्रदूषण राजधानी क्षेत्र के लिए एक बड़ी समस्या बना हुआ है।

यहां भारी बारिश की चेतावनी

तटीय आंध्र प्रदेश के अलावा, आसपास के जिलों में भी इस तूफान का असर देखने को मिल रहा है। मंगलवार को रायलसीमा और तेलंगाना में कहीं-कहीं भारी बारिश हुई, साथ ही तेज हवाएं भी चलीं। तटीय इलाकों में अभी भी तेज हवाएं चलने की संभावना है।

उत्तर और पूर्व की ओर बढ़ते हुए, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में मंगलवार और बुधवार को भारी बारिश होने के आसार हैं, जिसका असर 5 नवंबर तक बना रह सकता है। मंगलवार को बारिश के बाद, ओडिशा में भी बुधवार को व्यापक बारिश होने की संभावना है, जिसके चलते वहां अलर्ट जारी किया गया है।

लंबे समय तक बारिश का दौर जारी रहेगा

आने वाले दिनों में दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के कई हिस्सों में लगातार बारिश होती रहेगी। केरल और माहे में 4 नवंबर से 8 नवंबर तक काफी व्यापक से लेकर व्यापक बारिश होने की संभावना है।

तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में बुधवार को छिटपुट बारिश हो सकती है, जिसके बाद 5 से 8 नवंबर के बीच यहाँ और अधिक भारी और व्यापक बारिश होने के आसार हैं। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी बुधवार और गुरुवार को काफी व्यापक बारिश होने का अनुमान है। इसके विपरीत, IMD ने बताया है कि उत्तर-पश्चिम, पश्चिमी और पूर्वोत्तर भारत में इस हफ्ते के बाकी दिनों में मौसम में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा।