भारत में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में सामने आए 19 हज़ार से ज्यादा नए मामले, एक्टिव मरीजों में गिरावट

नेशनल डेस्क: भारत में एक दिन में कोविड-19 के 19,406 नए मामले आने से देश में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,41,26,994 पर पहुंच गई है, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या 1,35,364 से घटकर 1,34,793 रह गई है।केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शनिवार सुबह आठ बजे तक अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, भारत में कोविड-19 से 49 और मरीजों के जान गंवाने से मृतकों की संख्या बढ़कर 5,26,649 हो गई है। वहीं, उपचाराधीन मरीजों की संख्या संक्रमण के कुल मामलों का 0.31 प्रतिशत है, जबकि कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की राष्ट्रीय दर 98.50 प्रतिशत है।

आंकड़ों के मुताबिक, बीते 24 घंटे में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 571 की कमी दर्ज की गई है। वहीं, संक्रमण की दैनिक दर 4.96 प्रतिशत, जबकि साप्ताहिक दर 4.63 प्रतिशत दर्ज की गई है। आंकड़ों के अनुसार, देश में इस संक्रमण से उबरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,34,65,552 हो गई है, जबकि मृत्यु दर 1.19 प्रतिशत है। वहीं, देशव्यापी कोविड-19 रोधी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक 205.92 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं।

