दिल्ली-एनसीआर में मॉनसून ने रफ़्तार पकड़ ली है। यहा कई इलाकों में तेज तो कहीं हल्की बारिश हो रही है। राजधानी दिल्ली की कुछ तस्वीरें भी सामने आई है, जिसमें बारिश के चलते दिन में ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में पहले ही बारिश की भविष्यवाणी कर दी थी...

नेशनल डेस्क: दिल्ली-एनसीआर में मॉनसून ने रफ़्तार पकड़ ली है। यहा कई इलाकों में तेज तो कहीं हल्की बारिश हो रही है। राजधानी दिल्ली की कुछ तस्वीरें भी सामने आई है, जिसमें बारिश के चलते दिन में ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में पहले ही बारिश की भविष्यवाणी कर दी थी।

#WATCH Delhi: Rain lashes parts of the national capital; visuals from Prithviraj Road. pic.twitter.com/fAGkqthU7J