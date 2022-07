रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना को सौंपा युद्धपोत ‘दूनागिरी', समंदर में और ताकतवर हुई भारतीय सेना

नेशनल डेस्क: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को ‘पीएसयू गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स' द्वारा निर्मित पी17ए युद्धपोत ‘दूनागिरी' का यहां हुगली नदी में जलावतरण किया। पी17ए पोत दिशानिर्देशित-मिसाइल युद्धपोत हैं। युद्धपोत के जलावतरण से पहले अपने संबोधन में सिंह ने कहा कि भारतीय शिपयार्ड द्वारा पोत का इस तरह से जलावतरण किया जाना देश की आत्मनिर्भरता बढ़ने का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि श्रीलंका में संकट के समय में भारत उसके साथ खड़े रहने के लिए यथासंभव प्रयास कर रहा है।

Attended the launch ceremony of ‘Dunagiri’, a Project 17A frigate built by GRSE in Kolkata today.



The P17A Frigates are follow-on class of the P17 (Shivalik Class) Frigates with improved stealth features, advanced weapons and sensors and platform management systems. pic.twitter.com/hfukUKAN8t